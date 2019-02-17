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Alanya'da torbacı suçüstü yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu taciri genç, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu taciri genç, polis tarafından suçüstü yakalandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Şekerhane Mahallesi 1139. Sokak'ta Kaan Y.'e (22) ait evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, Kaan Y.'i Kadir K.'ya (23) para karşılığı uyuşturucu vermek isterken yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılanan üst aramasında Kadir K.'nin üzerinden 2 adet uyuşturucu hap çıktı. Bunun üzerine Kaan Y.'nin adresinde de arama yapan polis, 37 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Kadir K. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Kaan Y. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan mahkemeye sevk edildi.

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