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Alanya'da torbacılara jandarmadan şafak operasyonu: 15 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde temin ettikleri uyuşturucuları piyasaya sürecekleri tespit edilen 15 kişiye jandarma tarafından şafak operasyonu düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde temin ettikleri uyuşturucuları piyasaya sürecekleri tespit edilen 15 kişiye jandarma tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken uyuşturuculara el konuldu,


Temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Alanya ilçe merkezi ve mahallelerinde piyasaya sürecekleri tespit edilen zehir tacirleri için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Alınan arama kararına istinaden yapılan şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, 167 gram metamfetamin, 55 gram kubar esrar, 102 adet uyuşturucu hap (66 adet extacy, 36 adet lyrica), 2 gram toz esrar, 2 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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