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Alanya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi. Araçta hasar meydana gelirken, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, 07.00 sıralarında Dimalacami Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Hüseyin Dönmez yönetimindeki 07 NNH 84 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda cadde üzerinde takla atarak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipler araç içerisinde bulunan Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Dönmez'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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