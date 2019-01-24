Alanya'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Ş. idaresindeki 07 E 6240 plakalı motosikletle Sevinç Ş.'nin kullandığı 07 AB 038 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Fatih Ş.'nin sol bacağında farklı bölgelerinde kırıklar olduğu ve ameliyatta alındığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili tahrikat başlattı.