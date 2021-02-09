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Alanya'da trafik levhaları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Trafik Şube Müdürlüğü Alanya ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde güvenli ulaşım için levha yenileme ve montajı çalışması yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Trafik Şube Müdürlüğü Alanya sinyalizasyon ve levha ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım yapabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Alanya merkezde başta okul çevreleri olmak üzere, şehir genelindeki sinyalizasyonları yenileyen ekipler, trafik işaret ve levhalarına da bakım onarım çalışması yapıyor. Levha bulunmayan ya da yıpranmış levha olan noktalara da yenileri monte ediliyor.


Alanya Kırsalındaki mahallelere ulaşımı sağlayan ana arterler başta olmak üzere mahallelerde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yollar ve tehlikeli noktalara da trafik işaret ve levhaları takılıyor.

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