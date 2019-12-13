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Alanya'da trafik sinyalizasyonuna kış düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, Alanya sinyalizasyon sisteminde kış düzenlemesi yaptı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya şehir merkezindeki araç ve yaya trafiğinin daha rahat ve sağlıklı olması için düzenlemelerini sürdürdü. Trafik Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, Alanya merkezde trafik yoğunluğunun fazla olduğu Atatürk Bulvarı, Ahmet Asım Tokuş Bulvarı ve 25 metrelik yoldaki kavşaklarda trafik ışıklarının sinyalizasyon sürelerini yoğunluğa göre güncelledi. Yeni düzenlemeyle yaya ve araç trafiği daha güvenli ve akıcı bir şekilde işliyor.


Metro kavşağındaki karışıklık giderildi


Bir diğer sinyalizasyon düzenlemesi de ALKÜ Hastanesi'ne bağlantı sağlayan Metro Kavşağı'nda gerçekleşti. Yeni düzenlemenin ardından kavşak ve çevresinde yaşanan trafik karışıklığı ortadan kalktı. Kavşağın düzenli kontrol ve gözlemlerinin yapıldığını belirten ekipler yaşanabilecek en ufak olumsuzluğu kısa sürede ortadan kaldırabilecek.

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