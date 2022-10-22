Alanya'da tropikal hasat şöleni

Alanya Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Tropikal Meyve Festivalinin ikinci günü avokado ve mango bahçeleri gezildi. Gastronomi alanında ünlü Zeki Açıköz, Nermin Öztürk, Sahrap Sosyal, program sunucularından Zahide Yetiş, Suna Dumankaya ve Elif Korkmazel avokado ve mango bahçelerinde hasat yaparak tropikal ürünleri dalında inceleme fırsatı buldu.

“Bu ürünlerin tanınırlığını artırmak için mücadele veriyoruz”

Bölgede yetiştirilen tropikal ürünlerin tanınırlığını artırmak için mücadele ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bölgemizin coğrafi koşulları nedeniyle bir tropikal meyve havzası. Bölgemizde yaklaşık 35-40 adet tropikal ürün yetişiyor. Bunun 15-20 tanesi ekonomik ömürlü. Bir zamanlar adını bile söyleyemediğimiz tropikal meyveler bölge halkına katkı sağlıyor. Gastronominin önde gelen isimlerini ve ulusal medya temsilcilerini buraya davet ettik. İkinci gününde hasat organizasyonu yaptık. Mangodan sonra avokado bahçelerini gezdik. Ülkede üretilen avokadonun yüzde 70-80'i Alanya'da üretiliyor. İhracatın yüzde 90'ının Alanya'da üretilmesi ne kadar ön planda olduğunu gösteriyor. Bu ürünlerin tanınırlığını artırmak için mücadele veriyoruz” dedi.