Alanya'da tur minibüsünü çalan turist yakalandı

Antalya'da bir paraşüt firmasına ait minibüsü çalan 51 yaşındaki İngiliz uyruklu şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Yassıtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden paraşütle atlayışların gerçekleştiği Yassıtepe mevkiine tur düzenleyen bir paraşüt firmasına ait 31 ATT 19 plakalı minibüs çalındı. Polis ekiplerine yapılan ihbar sonrası bölgede çalınan minibüsü bulmak üzere çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri devriye faaliyeti yürüttüğü sırada çalıntı kaydı oluşturulan minibüsün Payallar Mahallesi'nde seyir halinde buldu. Jandarma ekipleri aracı durdurarak içerisinde bulunan şahsı gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde minibüsü çalan şahsın İngiliz uyruklu A.A.S. (51), olduğu belirlendi. Polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.