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Alanya'da uluslararası dağ bisiklet yarışları başlıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde uluslararası Velo Alanya MTB Cup ve Theodora Velo Alanya MTB Cup yarışları gerçekleştirilecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uluslararası Velo Alanya MTB Cup ve Theodora Velo Alanya MTB Cup yarışları gerçekleştirilecek.


84 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan yarışlar 13 Şubat Cumartesi günü İncekum Orman Kampı karşısında Orman Bakanlığı Araştırma İstasyonu içinde yapılacak. İncekum Velo Alanya MTB Cup yarışında sporcular 4,7 km pedal çevirecek. 14 Şubat Pazar günü Okurcalar Justiniano Deluxe Resurt Hotel önünde saat 10.00 da başlayacak olan Theodora Velo Alanya MTB Cup yarışında sporcular 4,3 km yol yapacak.

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