Alanya'da üreticinin don nöbeti

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle üreticiler seralarda nöbet tutmaya başladı. Üreticiler, soba yakarak ve buharlama tekniğini kullanarak seraların ısının 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba harcadı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Cumartesi ve Pazar gecesi bölgede zirai don uyarısı yapılmasının ardından örtü altı sebze üreticileri seralarında aşırı sıcaklık düşüşlerine karşı nöbet tutmaya başladı. Örtü altı üretiminin önemli merkezlerinden Alanya'da üreticilerin bir kısmı gündüz taşıdıkları odunları gece boyunca serada kurdukları sobalarda yakarken, bazı üreticiler ise buharlama tekniğini kullanarak seranın ısının 5 derecenin altına düşmemesi için çaba harcadı. Kazanlarla su kaynatarak ve ürünlere fıskiyelerle sıcak su püskürterek buharlama tekniğiyle sabaha kadar ısı sabit tutulmaya çalışıldı.

“Donla mücadele genellikle püskürtme tekniğiyle yapılıyor”

Don olayıyla gece boyunca mücadele edeceklerini belirten Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya'da sera içerisinde donla mücadelenin genellikle püskürtme tekniğiyle yapıldığını söyledi. Sevilgen, “Seranın dışarısında bulunan havuza su basıyoruz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun su 14-16 derece arasında oluyor. Sıcak su borular vasıtasıyla seraya gelerek burada fıskiyeler kendi etrafında dönerek içeride buhar oluşturuyor. Buhar da içerideki hava derecesini 2 ile 4 derece yükseltiyor. Sıfır dereceye gelindiğinde ürünler donmaya başlıyor. Uyarılarda eksi 2 ile eksi 4 derecelere kadar görüleceği söylendi. Ürünlerimizin örtü altında olmasından dolayı biz 1, 2 derece avantajlı oluyoruz. Eğer eksi 5'e kadar düştüğü zaman ürünlerde ağaçlar da tamamen donacak, meyvenin dışı tamamen kararacak, dışındaki kabuğu sayesinde içindeki ürünlere bir şey olmayacak ama ne kadar içine bir şey olmasa da ürünler kararmış meyveler olacak” dedi.

“Kazanların buharıyla ürünlerimizin donmamasını sağlayacağız”

Örtü altı muz üreticisi Makbule Zeybek, don nöbeti tuttuklarını söyledi. Zeybek, “Burada 3 dönüm muz seramız var. Hava sıcaklığının eksilere düşmesi ile don olacağı için kazanlarımızı yaktık. Bu kazanların buharıyla ürünlerimizin donmamasını sağlayacağız” dedi.

Meteoroloji yetkilileri zirai don uyarısını bugün de yineleyerek, gece saatlerinde sıcaklığın eksi derecelere düşmesi ile don beklendiğini açıkladı.