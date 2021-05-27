Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 29 gram bonzai ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 29 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde uyuşturucu ticareti olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 poşet içerisinde 1 kilo 29 gram uyuşturucu-uyarıcı sentetik kannabinoid (bonzai) 40.45 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili E.S. (37) ve A.İ. (50) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan üst aramalarında A.İ.'nin üzerinde ise 2.44 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan A.İ. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.