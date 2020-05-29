İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda takibe aldıkları Konaklı Mahallesi'nde şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Baskınlarda M.A., A.A., Y.A., A.K., H.S., M.Ç., O.K., M.Ö., M.A.A., Y.D. ve R.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 12 tablet ilaç, toplam 5.49 gram eroin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerden 8'ine ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, şüphelilere uyuşturucu satan M.A., A.A. ve Y.A. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.