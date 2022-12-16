Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'da üç adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 400 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 2 adet delil niteliği taşıyan not defteri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 euro, 565 ABD doları, 32 bin 635 TL ile 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.