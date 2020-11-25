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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda M.A. (34), E.A. (19) ve M.K. (40) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, farklı mahallelerde takibe aldığı 3 şüpheliden M.O. (18), M.Ö. (22), F.M.E. (85) ile Azerbaycan uyruklu T.M. ve S.M. isimli kişilerin uyuşturucu satın aldığını tespit etti. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli ile uyuşturucu satın alan 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 4.72 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.O., M.Ö., T.M., S.M., F.M.E. ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, M.A., E.A. ve M.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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