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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 12 gram eroin ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 12 gram eroin ele geçirildi.


Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda adı uyuşturucuyla anılan, 'Zeytinköy' diye bilinen Yeşildere Mahallesi'nden Alanya'ya 2 şüphelinin otomobille uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından plakası belirtilmeyen aracı dün akşam saatlerinde İncekum Mahallesi'nde durdurdu. Araçta bulunan şüpheli H.U. ve M.O. gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 12 gram eroin ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.U. ve M.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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