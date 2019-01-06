Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri üniversite öğrencisi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Güllerpınarı Mahallesi Navalıoğlu Sokak'taki bir otelde kalan üniversite öğrencisi Orhan Y.'nin (21) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Orhan Y.'yi Güllerpınarı Mahallesi Ergün Sokak'taki bir çocuk parkında D.Y.O. ve Azerbaycan uyruklu E.B.'ye para karşılığı uyuşturucu verirken yakaladı. Polis tarafından 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan üst aramalarında kağıda sarılı ve poşet içerisinde toplam 92.86 gram esrar ele geçirirdi. D.Y.O. ve Azerbaycan uyruklu E.B. ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Orhan Y.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.