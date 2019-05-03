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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar eroin ve 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar eroin ve 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi Özmüftüoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları baskında belirlenen adreste şüpheli Ferdi Ç.'yi (25) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2.29 gram eroin ve 10 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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