Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 159 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edilen 2 bin 155 TL ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçu kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri ilçede uyuşturucu sattıkları belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Kestel Mahallesi'ndeki ikamet eden Mehmet M.T.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Mehmet M.T.'yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise üzerinde ‘F' harfi yazılı 142 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edilen 2 bin 155 TL ele geçirildi.

Evinde uyuşturucu hap çıktı

Ekipler operasyon kapsamında Ali A. isimli şüphelinin Kestel Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Ali A. gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise çeşitli renklerde 17 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheli Mehmet M.T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.