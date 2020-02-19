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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Konaklı Mahallesi'nde bir süredir takibe aldıkları yaya olarak ilerleyen Tufan S.'nin (20) yanına gelen Şeref Ö. (43) isimli şüphelinin uyuşturucu ticaretini yaptığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, gözaltına aldıkları Tufan S.'den 2 parça halinde 27 gram esrar, Şeref Ö.'nün üzerinden ise 76 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Tufan S.'nin hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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