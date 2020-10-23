İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Kızlarpınarı Mahallesi Özmüftüoğlu Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri yaya olarak ilerleyen A.Y. isimli şüpheli üst araması yaptı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinden 0,29 gram metamfetamin çıktı. Uyuşturucu maddeyi A. Y.'ye para karşılığı sattığı belirlenen B. E.'yi (34) de polis tarafından gözaltına alındı. Ekipler, B. E.'nin adresinde yaptıkları aramalarda ise 1.56 gram esrar, 0.69 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan A. Y. ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, B. E. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.