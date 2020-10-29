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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi 210. Sokak üzerinde yaya olarak ilerleyen ve durumundan şüphe duydukları K.G.'nin (23) üst aramasını yaptı. Yapılan üst aramasında 2.26 gram esrar bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen R. A.(23) ve İ.Ö.(29) isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Gözaltına alınan K.G. ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, R.A. ve İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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