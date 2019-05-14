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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda 07 N 6800 plakalı otomobille ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen aracı dün saat 11.00 sıralarında ilçe girişindeki Dinek mevkiinde durdurdu. Yapılan aramalarda 251 gram metanfetamin ve 7.15 gram esrar ele geçirilirken, araçta bulunan Emre S. (38), Vedat K. (24) ve Sergen B. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sergen B. savcılık talimatıyla Vedat K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheli Emre S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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