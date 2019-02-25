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Alanya'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan 17 şüpheliden 15’i jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan 17 şüpheliden 15'i jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı T.S., B.S., Ö.B., B.A., H.U., H.G., O.O., F.K., M.D., M.., K.A., Z.G., Ç.O., İ.S., M.E., K.B. ve U.K. isimli şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Kararın ardından dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 17 şüpheliden 15'ini yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 650 gram esrar, 50 gram kubar esrar, 30 gram eroin, 15 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 754 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, bir adet esrar öğütme aparatı, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürdüğü belirtildi.

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