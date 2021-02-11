Alanya'da uyuşturucu taciri 2 kardeşe ceza yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan ve uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 2 kardeşe toplam 18 yıl 4 ay hapis ve 36 bin 660 TL adli para cezası verildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda Faruk S. (30) ve kardeşi Kamil S.'nin (27) ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 eylül 2019 yılı saat 22.00 sıralarında şüphelilerin Güllerpınarı Mahallesi Seheryeli Sokak üzerindeki evine baskın düzenlendi. Baskında adreste bulunan Faruk S. gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 parça halinde 47.35 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Kamil S. isimli şüphelinin evden çanta ile ayrıldığını tespit etti. Tespit üzerine ekipler kısa sürede Kamil S.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise şüphelinin çantasından 2 kilo 65 gram skunk çıktı. Gözaltına alınan 2 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2 kardeşe 18 yıl hapis cezası

‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Faruk S. ve kardeşi Kamil S. isimli sanıklar Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına son kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerilerine atılı suça itiraz ederek beraatlarını talep etti. Savunmaların ardından mahkemeye heyeti, Faruk S.'ye 10 yıl hapis 20 bin TL adli para cezası ve Kamil S.'ye 8 yıl 4 ay hapis 16 bin 660 adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.