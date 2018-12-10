Alanya'da uyuşturucu taciri okul hademesi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis düzenliği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir okulda hizmetli olarak çalışan şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Demirtas Imam Hatip Ortaokulu'nda hizmetli olarak çalışan 25 yaşındaki Volkan Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 109. Sokak üzerinde bulunan bir parkta şüpheli Volkan Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli üst aramasında ve Demirtaş Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramalarda 125,65 gram esrar, 1,4 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Ç. sulh ceza hakimliğince 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.