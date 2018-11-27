Alanya'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Mete K.‘yi (25) takibe aldı. Mete K.'nin Fığla Mahallesi'ndeki adresinden 1 şüphelinin uyuşturucu satın aldığını tespit ederek harekete geçen ekipler, şüpheli Ahmet E. ve Mete K.'yi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında Ahmet E. üzerinden 0,4 gram metamfetamin maddesi, Mete K.'nin üst aramasında ise 3 parça 4,21 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet E. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Mete K. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.