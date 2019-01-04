Alanya'da uyuşturucu tacirinin evi silah deposu çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu tacirinin evinde çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Narkotik ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki çalışma sonrası şüphelinin Remzi K.(32), olduğunu tespit ederek takibe aldı. Dün saat 20.00 sıralarında şüphelinin hastanenin otoparkında 07 CFS 12 plakalı otomobile bindiğini tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti. Şüpheli Remzi K. ekipler tarafından gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında ise 52 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin evi silah deposu çıktı

Savcılıktan alınan iznin ardından Remzi K.'nın evinde de arama yapan ekipler, şeffaf, ağzı kilitli poşet içerisinde 32 adet uyuşturucu hap, 3.29 gram esrar, çeşitli markalarda ruhsatsız 5 av tüfeğiyle 2 tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.