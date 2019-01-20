Alanya'da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 15 sanıktan 3'ü beraat ederken 12 sanık ise toplam 119 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ilçe genelinde yapılan çalışmalarda teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen ve 16 Ocak 2018'deki operasyonlarda Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati S., Şaban B., Burhan G., Muammer Ç., Fatih Ç., Adem D., Cemal K., Feyzullah N., Metin K., Muhterem T., Mahmut T., Özkan T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 80 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 1.70 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 500 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 adet cam düzenek, 5 adet pipet ele geçirildi. Jandarmadaki ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklara ceza yağdı

Tutuklu yargılanan 12 sanık, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşına çıkarken zanlıların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan sanık Özkan T., Adem D. ve Feyzullah N.'ye 8'er yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası, Fatih Ç.'ye 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 TL, Cemal K.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL, Muammer Ç., Hayati S. ve Metin K.'ya 15'er yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 TL, Mahmut T.'ye ise 25 yıl hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezası verirken, Şaban B., Burhan G. ile Muhterem T.'nin beraatına karar verdi.

Duruşmanın ardından 9 sanık tutuklu bulundukları Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.