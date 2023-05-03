İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da uyuşturucu ticaretine jandarma engeli

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından 300 gram skunk ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından 300 gram skunk ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Merkez Jandarma Karakol ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, belirledikleri aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 300 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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