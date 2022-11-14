Alanya'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonları: 13 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmada 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri be ikametlerinde yapılan aramada, 39 gram esrar maddesi, 31.5 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 15 bin 400 TL 50 Euro ele geçirildi. 12 şüpheli uyuşturucu madde kullanma, ticaretini yapma ve hırsızlık suçlamasıyla 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ayrıca Narkotim Sokak Büro Amirliği otogar ekipleri yaptıkları çalışmada, F.A'nın üzerinde 6 parça halinde 484 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.