Alanya'da vatandaşlar 1 TL karşılığı sokak hayvanlarını besleyecek

Mamamatik Pugedon, vatandaşların atacağı 1 TL karşılığında sokak hayvanları için mama bırakacak.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Alanya Belediyesi, sokak hayvanları için de yenilikçi projeler yürütüyor. Bu kapsamda sesli uyarı teknolojisine sahip mamamatik Pugedonlar Türkçe dahil olmak üzere 4 dilde vatandaşlara seslenerek mama bağışlamalarını istiyor. Güneş enerjisinden yararlanarak çalışan Pugedonlar kent genelinde 12 farklı noktada faaliyete geçti.

“1 TL ile sokaktaki hayvan dostlarımıza destek olalım”

Batı sahil bandı yürüyüş yolu üzerinde bulunan Kardeş Şehirler Parkı 13. No'lu sahil büfesi önüne koyulan ilk Pugedon'un tanıtımını yapan Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, projenin sokak hayvanları için çok önemli olduğunu belirtti. Vatandaşların Pugedon'a atacağı 1 TL gibi cüzi bir miktar karşılığında sokak hayvanlarının karnının doyurulmasının mümkün olduğunu belirten Müdür Kanlı, “Sokakta yaşayan can dostlarımız için teknolojinin de imkânlarını kullanarak böyle bir projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımız da duyarlı davranıp 1 TL ile bu projeye destek olabilir ve sokak hayvanlarının karınlarını doyurabilirler.” dedi.

“Sokak hayvanlarına sahip çıkalım”

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak sokak hayvanlarının yaşam kalitesini arttırmak adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Müdür Kanlı, vatandaşların da gönüllülük esasına dayanan destekleriyle daha iyi işlerin ortaya çıkabileceğini söyledi. “Sokakta yaşayan dostlarımızın refahı için el ele verelim, onlara sıcak bir yuva hissi yaşatalım” diye konuştu. Müdür Kanlı, tanıtımın ardından Pegudon'a 1 TL atarak sokak hayvanları için ilk desteği verdi. Yerli ve yabancı misafirler de projeye destek sağladı.