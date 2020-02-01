Alanya'da voleybol maçında gerginlik

Ligi 17. haftasında Alanya Belediyespor ile Manisa Kula Belediyespor karşılaşmasında gerginlik yaşandı. Alanya taraftarı sahaya indi.

Ligi'nde Alanya Belediyespor ile Manisa Kula Belediyespor mücadelesi 75. Yıl Spor Salonu'nda oynandı. İlk seti konuk ekip Kula Belediyespor 32-30'luk skorla kazanırken, 2'inci seti 25-13 kazanan Alanya Belediyespor eşitliği sağladı.

Maçın 3'üncü setinde Alanya Belediyespor taraftarları arasında bir gurubun küfürlü tezahüratına hakemler müdahale etti.

Karşılaşma esnasında iddiaya göre Kula Belediyespor takımından bir oyuncunun taraftara küfretmesi ile olay büyüdü. Alanya taraftarı sahaya indi. Kavgaya ilk müdahaleyi saha görevlileri ve bazı sporseverler yaptı. Hakem ise maçı durdurma kararı aldı.

Konuk takım sahadan soyunma odasına alınırken, salona polis ekipleri çağrıldı. Gelen polis ekipleri yeterli olmayınca hakem takviye kuvvet istedi. Takımlar ek polis ekibi gelinceye kadar dinlenme salonunda tutuldu. Polislerin gelmesinin ardından tüm taraftarların salondan çıkarılmasıyla, maç kaldığı yerden devam etti. Kavgada yaralanan olmadığı öğrenildi.