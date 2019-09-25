Alanya'da yağış kazalara neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Alanya'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar yoğun yağışa hazırlıksız yakalanırken, kayganlaşan yollar nedeniyle D-400 karayolu ve birçok bölgede maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 32357 plakalı personel otobüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Yolcu bulunmayan otobüste sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan kazalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. İlçe genelinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle hava sıcaklığı 18 dereceye kadar düştü.