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Alanya'da yağış sonrası sinekle yoğun mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’da vektörel mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da vektörel mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Alanya'da etkili olan sağanak yağış sonrası ilçe genelinde sivrisinek çoğalmasını önlemek için çalışmalar yoğunlaştırıldı.


Alanyalıların sorunsuz bir dönem geçirmeleri için sokak sokak gezen Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, haşere ve sineklere yönelik biyolojik, kimyasal ve fiziksel mücadele yapıyor. Alanya'da yağışla birlikte karasinekte bir azalma görülürken, bina altları ve çukurlara dolan su ise sivrisineklerin larva oluşturmasına yol açıyor. Alanya'da sivrisinek sorunu yaşanmaması için ekipler, bina altları, açık havuzlar ve su birikintilerinin bulunduğu noktalar başta olmak üzere, çöp konteynerleri ve yağmur giderlerini düzenli olarak ilaçlıyor.

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