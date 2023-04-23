Alanya'da yamaç paraşütü denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolü kaybedilen yamaç paraşütü denize düştü, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da pilot Sümeyye A. (26) ile yolcu Gülsüm Çelik'in (40) bulunduğu yamaç paraşütü, havalandıktan bir süre sonra pilotun kontrolünü kaybetmesi sonucunda hızla irtifa kaybederek sert bir şekilde denize düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından denizden çıkarılan iki kişiye ilk müdahale botta yapıldı. Gülsüm Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Sümeyye A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrenci Tandem pilotu Sümeyye A.'nın tek başına uçuş lisansı olduğu öğrenilirken, kazanın yamaç paraşütü için alınan eğitimin sonundaki kontrol sınavında yaşandığı bildirildi. Kazaya konu olan uçuşun ticari bir faaliyet olmadığı ve kontrol amaçlı olduğunu belirten Türk Hava Kurumu (THK) Pilot Eğitmeni Ergun Ulu, "Bugün bizi derinden üzen acı bir olay yaşandı. Türk Hava Kurumu üzerinden açılan T1 kursumuzda Tandem pilotaj öğrencilerimiz olan Sümeyye A. (26) ile Gülsüm Çelik'in (40) uçuşu esnasında bir kaza gerçekleşti. Tüm yamaç paraşütü camiası adına yaralıya acil şifalar, müteveffaya ise Allah'tan rahmet ile kederli ailesine ve yakınlarına da başlığı ve sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun. Ekstrem bir spor olan yamaç paraşütünde risklerin en aza indirgenmesi için azami özen ve bilinçle hareket edilerek gerekli tüm güvenlik tedbirleri tarafımızca alınmış olmasına rağmen maalesef ki bu sonuç gerçekleşmiştir. Alanya gibi yılda 50 bin civarında uçuş yapılan bir bölgede 25 yıllık dönemde ilk defa böyle bir olayla karşılaşmış olmak bile herkes için oldukça üzücüdür" şeklinde konuştu.