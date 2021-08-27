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Alanya'da yamaç paraşütü heyecanı başladı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak Müsabakası başladı.


Hıdırellez uçuş alanından başlayan, Kleopatra Plajı iniş alanında son bulan müsabakaların ilk gününde onlarca paraşütçünün gökyüzünde buluşması güzel görüntüler ortaya çıkardı. 380 metrelik uçuş alanında yapılan organizasyonda 23 ülkeden 96 sporcu mücadele etti. Müsabakalar yarın saat 09.00 da kaldığı yerden devam edecek.

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