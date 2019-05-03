Alanya'da yasadışı bahis operasyonuna 19 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasadışı yollardan bahis oynattığı belirlenerek polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 19'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 7258 SKM "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yasa dışı yollardan bahis oynattığı belirlenen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine 29 Nisan'da sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 40 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise tabanca, 2 kurusıkı tabancayla bu tabancalara ait çok sayıda mermi, bahiste kullanılan çok sayıda cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, yüklü miktarda para, bahis alacaklarının yazılı olduğu not defteri, mağdurlara ait çok sayıda senet, yasa dışı bahis sitelerine girme için kullanılan iddia kartları ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan T.İ., G.İ., S.S., U.K., M.P., H.Y., C.H.D., B.Ç., C.S., B.D., T.A., İ.M.H., E.S., A.T., A.A., A.Z., G.A., A.Z., D.S., K.Y., E.M., C.O., A.A., M.D., Y.T., M.D., G.T., İ.D., M.T., İ.T., M.T., M.A., B.T., E.K., B.A., A.A.G., M.G., Ş.K., A.B.ve Ü.S. emniyetteki 4 gün süren işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i savcılık talimatıyla ve 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 19 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.