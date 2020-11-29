Alanya'da yaşayan yabancılar bu defa mayoları ile değil çöp torbalarıyla sahile akın ettiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan çoğunluğu Rus yaklaşık 150 yabancı, ‘Temiz çevre, yeşil doğa için ele elle' etkinliği kapsamında denize girmek yerine sahillerde çöp topladı.

Sahip olduğu doğal dokusu, tarihi, denizi, kumu ve güneşiyle Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen ve hava sıcaklığının 22 derece olarak ölçüldüğü Alanya'da yerleşik yabancılar denize girmek yerine sahil temizliği yaptı. Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Temiz çevre, yeşil doğa için ele elle” isimli bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe aileleriyle beraber gelen çoğunluğu Rus yaklaşık 150 yerleşik yabancı, sahil boyunca temizlik yaptı. Ellerinde çöp torbalarıyla sahil boyu ilerleyen grup tarafından atıklar toplanıp bertaraf edildi.

“Bunu rutin şekilde yapıyoruz”

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan muhtar Top, 3 ayda bir böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyledi. Top, “Biz burada yerleşik turistlerimizle farkındalık oluşturmak için kumsal temizliğine başladık. Bunu rutin şekilde yapıyoruz. Amacımız temiz çevre, yeşil doğa için insanları bilinçlendirmek, kumsalımızın, ilçemizin kıymetini bilmek. Burada katılanlara teşekkür ediyorum. Hep beraber el ele çevremizi ve yaşadığımız yerleri koruyalım diyorum” dedi.

“Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyoruz”

Sahil temizliği yapan Aygül Konysbayeva, etkinlik için bir araya geldiklerini belirtti. Konysbayeva, “İnsanları böyle topluyoruz. Sosyal projeler yapıyoruz. Bugün de Ahmet Bey bize yardımcı oldu. Temizlik yaptık. Mahmutlar'ı çok seviyoruz. Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada oturuyoruz. O yüzden bizim evimiz temiz olsun diye böyle beraber buluşuyoruz ve sosyal projeleri yapıyoruz” diye konuştu.

Kazakistan uyruklu Aygül Dautbayeva ise şunları söyledi:

“Burada Alanya Kazakistanlılar dernek başkanıyım. Yapılan bu projeyi destekliyorum. Alanya'mızı temiz tutmak istiyoruz. Çünkü Alanya bizim.”