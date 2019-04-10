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Alanya'da yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, sokak ortasında ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, sokak ortasında ölü bulundu.


Olay, dün saat 01.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi Merkez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen kişiler, hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin araştırmasında ise ölen kişinin 78 yaşındaki Ali Uyar olduğu belirlendi. Uyar'ın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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