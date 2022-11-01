İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler

Yurdun genelinde soğuk hava ile birlikte yüksek kesimlere kar yağarken Alanya yaz aylarını aratmıyor.


Türkiye genelinde soğuk havalar etkisini gösterirken, yurdun yüksek kesimlerinde ise kar görüntüleri gelmeye başladı. Antalya'nın Alanya ilçesindeki yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 26,3 deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü. Dünyaca ünlü Kleopatra plajındaki yoğunluk ise şaşırttı. Kasım ayı başında ağırlıklı olarak yabancı turistler adeta denize akın etti. Plajdan yaz günlerini aratmayan doluluk dron ile havadan görüntülendi. Turistlerin bir kısmı denize girerek serinlerken kimi ise kumsallara uzanarak güneşlendiği görüldü.

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