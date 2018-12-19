Alanya'da yol açma ve altyapı çalışmaları

Alanya Belediyesi merkez ve kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Demirtaş, Sapadere, Kestel, Oba, Konaklı ve Mahmutlarda yol, Cumhuriyet Mahallesi Kardelen Sokakta kaldırım, Obaköy Ortaokulu çevre düzenleme ve ispatlı Mahallesinde yol betonlama çalışması sürdürülüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mahallelerimizde vatandaşlarımızdan gelen talepler ve planlamalarımız doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çabalarımız vatandaşlarımızın gerek merkez gerekse kırsalda olsun, modern ve ulaşılabilir bir kentte yaşamasını sağlamak. Yatırımlarımızda engelli vatandaşlarımız için ayrı önem gösteriyoruz. Onların kent yaşamına en üst sevide katılımları için gerekli çalışmayı da yapıyoruz” dedi.