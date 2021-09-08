İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da yol yapım çalışmaları

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü asfalt çalışmaları Uğurlu, Bıçakçı ve Üzümlü mahalleleri üçgeninde devam ediyor.

Bıçakçı ve Uğurlu mahallelerinin ortaklaşa kullandığı grup yolunda da asfalt çalışmaları başlatıldı.



“Bölge halkımızı rahat ve kaliteli ulaşıma kavuşturuyoruz”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asfalt çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini söyledi. Uğurlu, Bıçakçı ve Üzümlü mahallelerinde devam eden ve kısa sürede tamamlanacak çalışmalar sonucu bölge halkının daha konforlu ulaşıma kavuşacağının altını çizen Başkan Yücel, "Alanya'mız her alanda olduğu gibi kaliteli yollarıyla da örnek olmaktadır. Bölge halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.

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