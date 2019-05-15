İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da zabıtadan denetim

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi zabıta ekipleri ilçenin turistik caddelerinde denetim yaptı.

Turizm sezonu öncesi yapılan genel denetimde esnaf özellikle etiket ve kaldırım işgalleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.


Yoğun bir turizm sezonu geçirmesi beklenen Alanya'da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi zabıta ekipleri ortak denetim yaptı. Denetimler Alanya'nın turizm açısından en hareketli bölgeleri olan Atatürk Bulvarı ve Ahmet Asım Tokuş Bulvarı'nda gerçekleştirildi.


Etiket ve kaldırım işgali denetlendi


Zabıta ekipleri, esnafa kaldırım işgalleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, kaldırımlara gelişigüzel konulan ilan ve reklam tabelalarının kaldırılması, iş yeri dışına konulacak tanıtıcı ürünlerin ise 80 santimetreyi geçmemesi istendi. Denetim kapsamında bazı işletmelerin görüntü kirliliğine yol açan seyyar tabelaları da kaldırıldı.


Kaldırım ihlaline geçit yok


Zabıta ekipleri durak ve kaldırım ihlali konusunda da denetim yaptı. Araçlarını durak önlerine ve kaldırımlara park eden sürücüler uyarıldı. Araçlar, park yapmanın yasak olduğu yerlerden kaldırılırken, sürücülere ise bu durumun tekrarında ceza yazılacağı uyarısında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.