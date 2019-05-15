Alanya'da zabıtadan denetim

Turizm sezonu öncesi yapılan genel denetimde esnaf özellikle etiket ve kaldırım işgalleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Yoğun bir turizm sezonu geçirmesi beklenen Alanya'da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi zabıta ekipleri ortak denetim yaptı. Denetimler Alanya'nın turizm açısından en hareketli bölgeleri olan Atatürk Bulvarı ve Ahmet Asım Tokuş Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Etiket ve kaldırım işgali denetlendi

Zabıta ekipleri, esnafa kaldırım işgalleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, kaldırımlara gelişigüzel konulan ilan ve reklam tabelalarının kaldırılması, iş yeri dışına konulacak tanıtıcı ürünlerin ise 80 santimetreyi geçmemesi istendi. Denetim kapsamında bazı işletmelerin görüntü kirliliğine yol açan seyyar tabelaları da kaldırıldı.

Kaldırım ihlaline geçit yok

Zabıta ekipleri durak ve kaldırım ihlali konusunda da denetim yaptı. Araçlarını durak önlerine ve kaldırımlara park eden sürücüler uyarıldı. Araçlar, park yapmanın yasak olduğu yerlerden kaldırılırken, sürücülere ise bu durumun tekrarında ceza yazılacağı uyarısında bulunuldu.