Alanya'da zehir tacirleri polisten kaçamadı: 5 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Mehmet C.D. (20) isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, Hacet Mahallesi'ndeki bir park içerisinde Hüseyin Ç.'nin (20) Mehmet C.D. ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu aldığı belirledi. Hüseyin Ç.'nin daha sonra Mehmet C.D.'den aldığı uyuşturucuları Vedat B.'ye vermesi üzerine polis harekete geçti. Takibe aldıkları 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları üst aramalarında toplam 3,56 gram esrar ile 20,87 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, Mehmet C.D.'nin evine de baskın düzenleyerek adreste bulunan Süleyman O. (24) ve Remzi B.'yi (25) gözaltına alırken, yapılan aramalarda 432,49 gram esrar buldu. Gözaltına alınan Vedat B., Süleyman O. ve Remzi B., haklarında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Hüseyin Ç. ve Mehmet C.D. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.