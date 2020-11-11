Alanya'da zehir tacirleri yakayı ele verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam eden polis ekipleri, otogarda şüphe üzerine durdukları 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya Otogarı'nda durumundan şüphelendikleri F.E.(23) ve M.A.'yı (34) durdurdu. Yapılan üst aramasında M.A ‘nın üzerinden 28.87 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli F.E.'nin Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerindeki ikametinde yapılan aramada ise 25 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.