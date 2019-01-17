Alanya'da zihinsel engelli öğrenciler turizm sektöründe staj görüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde meslek eğitimi alan zihinsel engelli öğrenciler, turizm sektöründeki 4 farklı işletmede staj görmeye başladı. Aşçı önlükleri giyen öğrenciler aşçıların pişirdikleri yemeklerin hazırlıklarına yardım ediyor. Yemek pişirmenin püf noktalarını öğrenen öğrenciler, oldukça güzel işler çıkartıyor.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Alanya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde konaklama, seyahat hizmetleri, kat hizmetleri, yiyecek hizmetleri, mutfak servisi ve ön büro eğitimi alan 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri turizm sektörlerindeki işletmelerde staja başladı. Otel mutfağı ve restoran gibi çeşitli işletmelerde haftada 3 gün staj gören 15 öğrenci, 2 gün de okuldaki eğitimini sürdürüyor. Aşçı önlükleri giyen zihinsel engelli öğrenciler aşçıların pişirdikleri yemeklerin hazırlıklarına yardım ediyor. Yemek pişirmenin püf noktalarını öğrenen öğrenciler, oldukça güzel işler çıkartıyor.

"Öğrencimiz 4 farklı işletmede ilk kez staja başladılar"

Engelli öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, müdürlüklerinin bünyesinde Alanya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinin 3 yıldır eğitim verdiğini söyledi. Şu an 75 öğrencinin bu okulda eğitim aldığını aktaran Er, "Okuldaki 11 ve 12. sınıflarda 15 öğrencimiz 4 farklı işletmede ilk kez staja başladılar. Özellikle bize destek vererek farkındalık olması noktasında gönüllü katkı veren işletme sahiplerine teşekkür ediyorum. Eğitimle kazanılamayacak hiçbir birey yoktur. Öğrencilerimize şans verildiği zaman, neler yapabileceğini şu an hep beraber görüyoruz" dedi.

"Yeter ki biz onlara şans tanıyalım"

Toplumda özel eğitime gereksinim duyan bireylerin acınacak birey olmadığını ifade eden Er, "Engelli bireylere şans verildiği zaman hayatta diğer bireylerden hiçbir farkı olmadığını ve hayatla mücadele edebileceklerini burada canlı olarak görüyoruz. Yeter ki biz onlara şans tanıyalım. Şu an çocuklarımız 4 farklı işletmede eğitim ve staj yapacaklar. Çünkü toplumda bu bireylerin farkındalık oluşturulması noktasında tanınmasının ve bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

Engelli öğrencilerin staj gördüğü otelin aşçı başı Mesut Gönüllü ise şunları söyledi:

"Aramıza yeni katılan engelli arkadaşlarımız var. Onlara mesleği öğrenme noktasında elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar iş yapma konusunda çok istekliler. Onlara bir nebze olsun istek ve arzu katabiliyorsak ne mutlu bize. Kendileri şu an mutfağımızda çalışıyorlar ve diğer arkadaşlarımızdan hiçbir farkları yok."