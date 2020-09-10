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Alanya'daki denetimde Kaymakam Ürkmezer vatandaşları tek tek uyardı

Alanya Kaymakamı Dr.

Fatih Ürkmezer'in koordinesinde ilçe genelinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Kaymakam Ürkmezer, esnaf ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe konuları hakkında sık sık uyardı.



Fatih Ürkmezer'in koordinesinde ilçe genelinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle birlikte denetimlere katılan Ürkmezer, Alanya'nın en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'ndeki esnafları tek tek gezerek maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Ürkmezer, maske kullanımı konusunda işletme sahiplerini uyardı, kurallara uymayan müşterilerin ise tatlı bir dille ikaz edilmesi gerektiğini hatırlattı. Cadde üzerinde sosyal mesafeli şekilde vatandaşlarla sohbette eden Ürkmezer, korona virüs tedbirlerine uyulması yönünde hatırlatmalarda bulundu.



“Denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz”


Kaymakam Ürkmezer, “Esnafımız ziyaret ederek maske, sosyal mesafe ve korona virüs tedbirlerine uyulması gerektiğini hatırlattık. Şuanda Alanya'da sebze-meyve halinden balık haline kadar, plajlar gibi tüm noktalarda arkadaşlarımız denetimlerini sürdürüyor. Bu tür denetimlerimize devam edeceğiz. Kurallara uymayanlara yönelik cezai yatırımlarda bulunacağız” dedi.



Yapılan denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Engin Burak Mindivanlı, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı da katıldı. Öte yandan ilçenin farklı noktalarında ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, yeme içme mekanları ve toplu taşıma araçlarında da yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

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