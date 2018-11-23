Alanya'daki hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin olası bir yangın anında imkan ve kabiliyeti değerlendirildi. Panik oluşmaması için tatbikat öncesi hastanede bulunanlar, yapılan anonslarla bilgilendirildi. Antalya Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve hastane işbirliğinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Elektrikten çıkan yangını fark eden bir sağlık çalışanı yangın kodunu aktif hale getirdi. Hastane tahliye kararı verilip 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verildi. HAP Başkanı Op. Dr. Ali Gök başkanlığında oluşan olay yönetim ekibi toplanarak dakika dakika durum değerlendirmesi yaptı ve yoğun bakımda çıkan yangına müdahale edildi. Yangın sonrası mahsur kalan hastaların tahliye edilmesi sağlandı. Çevredeki vatandaşlar, tatbikatı meraklı gözlerle izledi.