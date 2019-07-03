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Alanya'daki orman yangını söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.


Alanya'nın kırsal bölgesinde bulunan Türkler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü personelinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangının yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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