İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde bu yıl 5.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde bu yıl 5.'si düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği'nde çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.


Alanya'nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi'nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu. Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, 5'i kadın 6 kişi çadırların altında kalarak yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü. Şenliğe katkılan vatandaşlar olayın şokunu üzerlerinden atamazken, yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.